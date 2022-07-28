Массовое ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Санкт-Петербурге

Шесть машин, в том числе автомобиль каршеринга, столкнулись в Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 28 июля. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев, которые разместили публикации в социальных сетях.

Инцидент произошел в Приморском районе города.

«Каршеринг убрал пять припаркованных машин на Байконурской, 5. Трезвый и со своим аккаунтом», — написал один из свидетелей произошедшего.

Как рассказал телеканалу другой очевидец, автомобиль SsangYong ехал по дороге и начал парковаться. Следовавший за ним каршеринг въехал сзади. В результате оказалось повреждено несколько машин. Никто не пострадал.

Накануне, 27 июля, под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик.