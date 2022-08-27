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Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом ломе. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел накануне, 26 августа, на улице Бабушкина. Информация о пожаре поступила в 19:57. Загорелись комната и кухня одной из квартир. На место отправились 15 спасателей на трех машинах. Через 15 минут огонь удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 12 кв. м.

Информации о пострадавших нет, отмечает 78.ru. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В мае в Москве двое мужчин погибли в результате падения из окна горящей квартиры. Погибшие, по данным источника, были братьями. У одного из них был диагностирован синдром Дауна. В ГСУ СК России по столице возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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