Пожар произошел в жилом доме в Петербурге
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом ломе. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел накануне, 26 августа, на улице Бабушкина. Информация о пожаре поступила в 19:57. Загорелись комната и кухня одной из квартир. На место отправились 15 спасателей на трех машинах. Через 15 минут огонь удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 12 кв. м.
Информации о пострадавших нет, отмечает 78.ru. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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