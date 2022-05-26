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Двое братьев выпали из окна горящей квартиры в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве двое мужчин погибли в результате падения из окна горящей квартиры.

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По данным «Известий», трагедия произошла 25 мая в доме 13/6 на Кунцевской улице. Двое мужчин 45 и 69 лет изнутри забаррикадировали входную дверь холодильником и шкафом, после чего подожгли квартиру и выпали из окна 16-го этажа.

Погибшие, по данным источника, были братьями. У одного из них был диагностирован синдром Дауна.

Их тела с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вблизи жилого дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали пожар.

В ГСУ СК России по столице возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, пишет «Москва 24». Следователи допрашивают соседей, устанавливают полную картину случившегося, сообщает телеканал «360».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле столичной прокуратуры, пишет сайт kp.ru.

В начале мая два ребенка выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Они оказались братьями в возрасте двух и четырех лет. У детей диагностировали ушибы.

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