Двое братьев выпали из окна горящей квартиры в Москве

В Москве двое мужчин погибли в результате падения из окна горящей квартиры.

По данным «Известий», трагедия произошла 25 мая в доме 13/6 на Кунцевской улице. Двое мужчин 45 и 69 лет изнутри забаррикадировали входную дверь холодильником и шкафом, после чего подожгли квартиру и выпали из окна 16-го этажа.

Погибшие, по данным источника, были братьями. У одного из них был диагностирован синдром Дауна.

Их тела с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили вблизи жилого дома, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали пожар.

В ГСУ СК России по столице возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, пишет «Москва 24». Следователи допрашивают соседей, устанавливают полную картину случившегося, сообщает телеканал «360».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле столичной прокуратуры, пишет сайт kp.ru.

В начале мая два ребенка выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Они оказались братьями в возрасте двух и четырех лет. У детей диагностировали ушибы.