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В США пять человек пострадали при взрыве лодки

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Фото: FOX5NY
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После взрыва лодки в водах около Лонг-Айленда в Нью-Йорке ранения получили по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила газета The New York Post 26 августа.

Как отмечается, инцидент произошел вечером в пятницу. На борту находились шесть мужчин, из которых четверо были доставлены в районную больницу, а один с тяжелыми травмами госпитализирован по воздуху в медицинский центр Стони-Брук.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее, 21 августа, на пристани в американском штате Флорида взорвалась лодка, в результате чего четыре человека получили травмы. Отмечается, что инцидент произошел днем в гавани Галифакс-Харбор. Лодка взорвалась после того, как ее заправили и попытались запустить.

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