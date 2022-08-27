В США пять человек пострадали при взрыве лодки

После взрыва лодки в водах около Лонг-Айленда в Нью-Йорке ранения получили по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила газета The New York Post 26 августа.

Как отмечается, инцидент произошел вечером в пятницу. На борту находились шесть мужчин, из которых четверо были доставлены в районную больницу, а один с тяжелыми травмами госпитализирован по воздуху в медицинский центр Стони-Брук.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее, 21 августа, на пристани в американском штате Флорида взорвалась лодка, в результате чего четыре человека получили травмы. Отмечается, что инцидент произошел днем в гавани Галифакс-Харбор. Лодка взорвалась после того, как ее заправили и попытались запустить.