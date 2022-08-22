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Четыре человека пострадали при взрыве лодки во Флориде

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Фото: Fox News
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На пристани в американском штате Флорида взорвалась лодка, четыре человека получили травмы. Об этом сообщает в воскресенье, 21 августа, Fox News со ссылкой на правоохранителей Дейтона-Бич.

Отмечается, что инцидент произошел днем в гавани Галифакс-Харбор. Лодка взорвалась после того, как ее заправили и попытались запустить.

На место прибыли медики и спасатели, они достали раненых из лодки.

Одну из пострадавших — женщину 50 лет — пришлось доставить по воздуху в Региональный медицинский центр Орландо из-за ожогов. Остальные раненые отказались от госпитализации, им была оказана помощь на месте.

О причинах происшествия не сообщается. Расследование продолжается.

Ранее, 15 августа, на пляже в районе Тюрклер в турецком городе Аланья вечером произошел пожар сразу на четырех экскурсионных кораблях. Отмечалось, что члены экипажа, находившиеся на борту, пытались тушить пламя, но вскоре, чтобы спасти свои жизни, вынуждены были спрыгнуть в море и вплавь добираться до берега.

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