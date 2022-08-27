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Акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Москве 27 августа пройдет ежегодная акция «Ночь в кино» Сообщение об этом появилось на официальном портале столичного мэра и правительства.

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В мероприятии задействуют более 120 культурных площадок, среди которых будут кинотеатры, музеи и парки. В рамках программы планируется чтение лекций и просмотр документальных и игровых фильмов.

Основная программа культурной акции будет посвящена 95-летию со Дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В сети «Москино», музее-заповеднике «Коломенское» и на других площадках пройдут показы его фильмов, а в кинотеатре «Художественный» состоится концерт с песнями из его фильмов.

В кинотеатрах «Искра», «Тула», «Космос» и «Сатурн», на летних площадках «Фили» и «Сокольники», в Третьяковской галерее на Крымском Валу будут представлены эксклюзивные программы, в которых покажут ленты, участвовавшие в различных фестивалях, а также авторское и жанровое кино из разных стран.

Кроме того, пройдут программы «Не пропустите», «Познавая белый свет», «Марафон короткого метра», анимационная программа для детей памяти художника-мультипликатора Леонида Шварцмана, а также показы самых популярных российских фильмов этого года.

3 августа на московском фестивале «Московское варенье» прошли кинопоказы под открытым небом. Всего в акции было задействовано 20 площадок. На широких экранах представили как классику отечественного кинематографа, так и современные ленты и мультипликацию. В частности, были продемонстрированы «Невероятные приключения итальянцев в России», «Кавказскую пленницу», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», «Айболит 66», «Пеппи Длинныйчулок», «Сказка о потерянном времени», «Чиполлино».

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