В Энгельсе локализовали пожар в промышленной зоне

В городе Энгельс Саратовской области локализовали пожар в промышленной зоне. Об этом 26 августа сообщило Главное управление МЧС России по Саратовской области на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»

Возгорание произошло в одном из производственных зданий. Общая площадь пожара составила 950 кв. м.

Для борьбы с возгоранием были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Уточняется, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В тот же день произошло возгорание в новостройке в Ульяновске. Возгорание произошло на улице Федерации, общая его площадь составила 15 кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар.