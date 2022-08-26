В Ульяновске загорелась новостройка

Пожар в новостройке произошел в пятницу, 26 августа, в Ульяновске. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 10:06 в службу спасения поступила информация о пожаре в новостройке на улице Федерации. На первом этаже огнем было охвачено 15 кв. м утеплителя», — рассказали в ведомстве.

Спасателям удалось ликвидировать пожар в 10:29. В тушении участвовали семь человек личного состава и две единицы техники.

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