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Две девушки пострадали при столкновении маршруток в Омске

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В Омске в результате столкновения двух маршруток пострадали две девушки-пассажирки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 августа на улице Красный Путь в районе пересечения с улицей 1-й Затонской. Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося по маршруту № 323, не выдержал дистанцию и врезался в другую маршрутку «Газель».

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», в результате пострадали 23-летняя и 31-летняя пассажирки Ford Transit. Их доставили в больницу.

По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

24 августа сообщалось, что два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Тобольске (Тюменская область). Водитель «ПАЗа» не учел безопасную дистанцию. В салоне автобуса находились 20 пассажиров. Травмы получили пожилая женщина и 16-летняя девушка.

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