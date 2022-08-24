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Два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тобольске

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Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Тобольске (Тюменская область). Водитель «ПАЗа» не учел безопасную дистанцию.

Авария произошла на улице Юбилейной. По данным регионального управления ГИБДД, 60-летний водитель автобуса допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Kia Cerato. Легковушка продолжила движение и врезалась в Chevrolet, вторая иномарка ударила автобус «ЛиАЗ». Об этом сообщает портал «Наш город».

В салоне «ПАЗа» находились 20 пассажиров. Травмы получили пожилая женщина и 16-летняя девушка. Госпитализация им не потребовалась.

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового столкновения автомобилей, в результате которого погибли женщина и ребенок. Недалеко от деревни Миндерево водитель «Газели» допустил столкновение с ВАЗ-2121. От удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Mercedes-Benz.

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