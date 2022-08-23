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Дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими на трассе в Удмуртии

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В Малопургинском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового столкновения автомобилей, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 21 августа на 138-м км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от федеральной трассы М-7 «Волга». Недалеко от деревни Миндерево водитель «Газели» врезался в ехавший перед ним ВАЗ-2121. От удара легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик Mercedes-Benz, пишет Udm-info.ru.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла на месте. Ее семилетняя дочь скончалась немного позже в больнице. Различные травмы также получила 48-летняя пассажирка «ВАЗа», ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По данным МВД, водитель «Газели» не соблюдал безопасную дистанцию. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы, уточняет ИА «Сусанин».

Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности. Мама девочки перевозила ее на коленях.

Все обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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