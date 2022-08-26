Жителям Брянской области пообещали жаркую погоду в субботу

В субботу, 27 августа, на территории Брянской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью воздух прогреется до 19 градусов, днем — до 32 градусов.

В области — преимущественно без осадков. Также прогнозируется переменная облачность.

Будет дуть восточный ветер, со скоростью 7−12 м/с.

Накануне, 25 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от лета к осени. Он отметил, что такой переход будет очень резким и может спровоцировать неприятные природные катаклизмы.