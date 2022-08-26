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Два человека пострадали в ДТП под Орлом

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Два пассажира автобуса получили травмы в результате аварии под Орлом. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ​​InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 25 августа, в 19:00. Водитель «ПАЗ» 1970 года рождения ехал по маршруту Мценск – Орел по автодороге М-2 «Крым». В районе 331-го км в автобусе произошло отсоединение карданного вала, который пробил пол. В результате два пассажира — женщина 1951 года рождения и девушка 2003 года рождения — получили травмы.

Накануне столичная Госавтоинспекция сообщила о гибели водителя грузовика Volvo под колесами его же автомобиля. Мужчина остановился на обочине на 91-м км МКАД из-за неисправности и вышел на проезжую часть, чтобы устранить поломку. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно наехал на водителя.

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