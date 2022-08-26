Решение прийти: кто вышел на красную дорожку ММКФ

Московский международный кинофестиваль, который обычно проходит в конце апреля, в этом году был перенесен на август по просьбе зарубежных кинематографистов — они опасались, что не смогут приехать и представить свои фильмы к показу. Открывает фестиваль картина «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, а закрывает фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Решение уйти». Кто вышел на красную дорожку 44-го ММКФ — в фотогалерее «Известий»