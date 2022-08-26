Решение прийти: кто вышел на красную дорожку ММКФ

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Московский международный кинофестиваль, который обычно проходит в конце апреля, в этом году был перенесен на август по просьбе зарубежных кинематографистов — они опасались, что не смогут приехать и представить свои фильмы к показу. Открывает фестиваль картина «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, а закрывает фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Решение уйти». Кто вышел на красную дорожку 44-го ММКФ — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актер Дмитрий Дюжев на церемонии открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актриса Виктория Соловьева на красной дорожке кинофестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
За неделю в рамках фестиваля покажут 230 фильмов из 65 стран. В основной конкурс вошли девять картин.
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер, художественный руководитель Московского Художественного театра имени А.П. Чехова Константин Хабенский на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Продюсер Дарья Лаврова на красной дорожке перед церемонией открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Откроет фестиваль эпичная экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В этом году председателем жюри назначили худрука Театра Наций Евгения Миронова. Кроме него оценивать киноленты будут продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян (Турция-Россия) и кинорежиссер Андрей Кравчук (Россия).
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Илья Авербух на церемонии открытия 44-го Московского международного кинофестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Впервые на ММКФ добавилась конкурсная секция «Русские премьеры» — с отечественными новинками. Закроется фестиваль 2 сентября фильмом корейского режиссера Пак Чхан Ука «Решение уйти»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актер Андрей Мерзликин, художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов и президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля
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