Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Куйбышеву
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
В Китае указали на изменение миропорядка после начала российской СВО
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

В Москве спасли краснокнижную сову

На западе Москвы спасли серую неясыть, которую незаконно использовали уличные фотографы
0
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На западе Москвы спасли краснокнижную сову, которая незаконно использовалась для оказания фотоуслуг. Об этом 26 августа сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Звериные законы: каких животных надо спасать в России
Министр природных ресурсов заявил о необходимости принять срочные меры по сохранению 13 видов

«Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина ЗАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь» — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о серой неясыти, которая занесена в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости. Это значит, что численность данного вида сокращается, и он находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения.

Также сообщается, что уличные фотографы в своих незаконных целях наиболее часто используют именно этот вид птиц.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что совы испытывают большой стресс, находясь на оживленной улице. И даже если кажется, что птица здорова, скорее всего, это не так.

В дикой природе совам жизненно необходимо скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие хищные птицы могут выглядеть бодрыми, несмотря на возможное истощение.

10 августа сообщалось, что в центре Москвы спасли краснокнижного черного коршуна. Птицу доставили в центр реабилитации диких животных, где ему оказывают необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022