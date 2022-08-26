В Москве спасли краснокнижную сову

На западе Москвы спасли краснокнижную сову, которая незаконно использовалась для оказания фотоуслуг. Об этом 26 августа сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина ЗАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь» — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о серой неясыти, которая занесена в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости. Это значит, что численность данного вида сокращается, и он находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения.

Также сообщается, что уличные фотографы в своих незаконных целях наиболее часто используют именно этот вид птиц.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что совы испытывают большой стресс, находясь на оживленной улице. И даже если кажется, что птица здорова, скорее всего, это не так.

В дикой природе совам жизненно необходимо скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие хищные птицы могут выглядеть бодрыми, несмотря на возможное истощение.

10 августа сообщалось, что в центре Москвы спасли краснокнижного черного коршуна. Птицу доставили в центр реабилитации диких животных, где ему оказывают необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.