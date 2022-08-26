Тело пропавшей в Кизляре девочки обнаружили в Тереке

Тело пропавшей в Кизляре 13-летней девочки нашли на дне реки Терек. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

«Тело 13-летней девочки было найдено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была найдена её обувь», — говорится в сообщении.

По данным республиканского МВД, ребенок вышел из дома 16 августа и не вернулся. Уточняется, что девочка была инвалидом, имела психическое заболевание.

Ранее 26 августа стало известно, что в Красноярске пропала 14-летняя школьница. Девочку разыскивают уже два дня. Известно, что она была одета в клетчатую серо-белую рубашку с длинными рукавами, темные штаны и красно-белые кроссовки с черными полосами. В качестве примет указаны ее рост — 160 см, и нормальное телосложение.