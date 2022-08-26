В Минтруде рассказали о способах трудоустройства в РФ беженцев с Украины, ДНР и ЛНР
Если граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории этих стран, признаны беженцами или получили временное убежище в России, то они вправе осуществлять трудовую деятельность наравне с российскими гражданами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
«Иностранцы, имеющие такой статус, могут самостоятельно искать вакансии на специализированных интернет-ресурсах или же обратиться за содействием в центры занятости населения. Контактные данные служб занятости можно найти на сайте единой цифровой платформы «Работа России» в разделе «Государственная служба занятости». Там можно выбрать интересующий регион и просмотреть открытые вакансии по нужной специальности», — сообщили в пресс-службе Минтруда.
Там добавили, что иностранные граждане вправе бесплатно пользоваться агрегатом «Работа России» для самостоятельного поиска работы.
В настоящее время на платформе размещено почти 2,4 млн вакансий. Если у соискателя нет профиля на «Госуслугах», необходимо будет пройти регистрацию в ручном режиме. Для поиска наиболее подходящей вакансии на сайте можно установить фильтры: по профессии, региону, заработной плате и другим параметрам