Журналист Романо сообщил о планах «Челси» купить футболиста «Динамо» Захаряна

Футбольный клуб «Челси» предложил московскому «Динамо» €15 млн за полузащитника Арсена Захаряна. Об этом 26 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что это сумма выкупа за россиянина для иностранных клубов.

Лондонский клуб предложил Захаряну контракт до 2028 года. Его агент Павел Андреев в беседе с изданием Sport24 подтвердил эту информацию.

«Все на стадии обсуждения», — сказал он.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил сайту «Чемпионат», что зарплата Захаряна по контракту с «Челси» составит £960 тыс. (около 68,2 млн рублей) в год до вычета налогов.

Арсен Захарян родился в Самаре в 2003 году. В феврале 2020 года он дебютировал за молодежную команду «Динамо». В октябре того же года попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии The Guardian. Захарян также стал лучшим молодым игроком сезона 2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее, 26 мая, сообщалось, что клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боэли.