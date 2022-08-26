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Глава «Россетей» проверил строительство электросетевых объектов Восточного полигона РЖД

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Фото: Россети
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Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проверил, как идет строительство электросетевой инфраструктуры Восточного полигона РЖД — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба компании. Речь идет о подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» на севере Бурятии и линии электропередачи до подстанции 500 кВ «Усть-Кут» в Иркутской области.

Мощность подстанции «Нижнеангарская» составит 1002 мегавольт-ампер (МВА), протяженность ЛЭП — около 465 км. Подстанция войдет в состав Пеледуйского энергетического кольца, созданного для повышения надежности электроснабжения Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья. Данные энергообъекты, заявили в «Россетях», имеют «ключевое значение для промышленного освоения Восточной Сибири и развития железнодорожной инфраструктуры».

Кроме того, в компании рассказали, что центр питания 500 кВ, который возводится на транзите Байкало-Амурской магистрали, «позволит существенно сократить интервалы движения поездов и увеличить грузопоток». РЖД также проведет реконструкцию действующих ЛЭП 220 кВ «Кичера – Новый Уоян» и «Ангоя – Новый Уоян».

По словам Рюмина, «электроснабжение Восточного полигона железных дорог — крупнейший проект в сетевом комплексе России». На всех объектах используется современное оборудование и, «несмотря на внешние вызовы, удалось урегулировать возникшие вопросы с поставками, альтернативные решения начнут использоваться уже до конца года», добавил гендиректор компании.

Мероприятия первого этапа работ по развитию схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона проводятся в рамках нацпроекта — комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В общей сложности на первом этапе «Россети» планируют ввести в эксплуатацию свыше 2700 км линий электропередачи и 3500 МВА трансформаторной мощности. В настоящее время идет проектирование и строительство объектов второго этапа.

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