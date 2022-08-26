Калифорния запретит продажу машин с ДВС с 2035 года

Калифорния намерена запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания начиная с 2035 года. Об этом 26 августа сообщило американское издание СarBuzz.

Издание сообщило, что процесс запрещения автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания будет происходить поэтапно.

К 2026 году 35% новых автомобилей в Калифорнии должны быть на 100% свободными от выхлопных газов, а к 2028-му этот показатель увеличится до 51%. К 2030 году доля машин без углеродного следа должна достичь 68%, а в 2035 году в одном из самых автомобильных штатов будут продавать только электромобили.

Издание уточнило, что калифорнийцы, владеющие автомобилями с ДВС, могут оставить их себе. Продажа подержанных автомобилей с ДВС продолжится в обычном режиме, хотя государственная машина США сделает всё, чтобы американцы отказались от своих автомобилей с традиционными двигателями.

«Мы гордимся нашим партнерством с Калифорнией в деле более жестких стандартов выбросов транспортных средств. Мы стремимся создать транспорт с нулевым уровнем выбросов. Наши инвестиции составят более $50 млрд в электромобили и аккумуляторы к 2026 году», — заявил Боб Холикросс, директор по устойчивому развитию Ford Motors.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что выделил $2,4 млрд на стимулирование покупки электромобилей, а также зарядной инфраструктуры. Издание написало, что к 2025 году в Калифорнии будет представлено 179 новых моделей гибридных электромобилей с нулевым уровнем выбросов.

8 августа стало известно, что в США электромобили марки Ford заняли второе место после Tesla. В июле 2022 года общий объем продаж Ford и Lincoln на электротяге выросли в годовом выражении на 36,6% и составили 163 942 автомобиля. В структуре продаж Ford на авторынке США электромобили заняли долю в 4,9%, что также явилось рекордом для производителя.