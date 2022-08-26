Московское управление Роспотребнадзора временно закрыло для купания зоны отдыха «Тропарево» и «Серебряный Бор – 2». Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ведомства.

«С 24 августа из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям закрыта для купания зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), с 26 августа — зона отдыха «Серебряный Бор – 2» (СЗАО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания», — приводит ее слова АГН «Москва».

Из 11 пляжей Москвы открытыми для купания остаются пять: «Серебряный Бор – 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Озеро Мещерское» и «Динамо», введенное к эксплуатацию после завершения реконструкции.

4 августа Роспотребнадзор уже запрещал купание в «Тропарево» в связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям.

2 августа заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов рассказал, что, перед тем как выбирать водоем для купания, следует посмотреть, чтобы там не было бурного течения, грязи, свалки, где легко можно поранить ногу, сообщает телеканал «360».