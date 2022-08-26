Путепровод отремонтируют на серовской трассе под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) отремонтируют путепровод через железнодорожные пути на серовской трассе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту, подрядчик должен демонтировать дорожное полотно и заменить его, капитально отремонтировать несущие балки и опоры сооружения, а также заменить тротуарные блоки и перила.

Работы пройдут в пять этапов в период с мая по сентябрь 2023 года. Полностью перекрывать движение на время ремонта не планируется, пишет ТагилСити.ру.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 44,8 млн рублей.

В середине июля сообщалось, что новый мост построят через железнодорожные пути в Свердловской области на дороге между Екатеринбургом и Тюменью. Работы завершатся в ноябре 2024 года.