Новый мост построят на дороге из Екатеринбурга в Тюмень
Новый мост построят через железнодорожные пути в Свердловской области на дороге между Екатеринбургом и Тюменью. Работы завершатся в ноябре 2024 года.
Новая переправа разместится на улице Кунавина в Богдановиче. Мост будет рассчитан на две полосы с шириной проезжей части 9 м. Подрядчик приступит к строительству 1 августа 2022 года.
По данным «ТагилСити.Ру», сейчас водителям приходится простаивать в пробках у переезда. При этом через Богданович проходит федеральная трасса в сторону Тюмени. Стоимость моста оценивается в 324 млн рублей.
Специалисты «Уралуправтодора» уточнили, что в 2022 году также начнется строительство обходов Белоярского и Богдановича.
На прошлой неделе в Слободо-Туринском районе мост провалился в воду вместе с грузовиком. В Госавтоинспекции уточнили, что вес транспортного средства превышал разрешенный.