Опубликовано видео порчи картины ученицы Малевича охранником «Ельцин-центра»

В суде Екатеринбурга 26 августа впервые показали видео, на котором охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев пририсовал глаза фигурам на картине «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы художника Казимира Малевича.

Во время заседания сторона обвиняемого попросила суд прекратить уголовное дело и назначить штраф. Защитник Васильева указал на то, что подсудимый отправил извинения на электронную почту Третьяковской галереи за порчу картины, а также перечислил ей половину своей пенсии в размере 5 тыс. рублей в качестве пожертвования. Однако ходатайство было отклонено.

Оглашение приговора Васильева назначено на 29 августа.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Васильев ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.

Руководство центра обратилось в полицию 20 декабря. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по причине отсутствия признаков состава преступления. Тогда Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру.

Позже выяснилось, что злоумышленником оказался охранник «Ельцин-центра» 63-летний Александр Васильев.