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Появились кадры задержания сторонников «Правого сектора» в Ставрополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 26 августа оказались кадры задержания сторонников радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Ставрополе.

Оперативники обнаружили в сумке одного из них пистолет Макарова.

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«Я понятия не имею, что там лежит», — сказал мужчина во время проведения осмотра сумки при понятых.

При этом иконы и обереги, лежавшие в соседнем отделении, он признал своими личными вещами.

Как сообщил источник, один из экстремистов работал в такси, регулярно менял внешность и не возвращал большие кредиты. Второй приверженец «Правого сектора» ранее отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, один из радикалов является ветераном боевых действий, имеет специальность взрывотехника и удостоверение члена комитета социальной защиты ветеранов и инвалидов Минобороны РФ.

«Я присягнул экстремистской организации «Правый сектор», которая убивает наших русских братьев на Донбассе. Спасибо сотрудникам, что вовремя остановили меня и я не совершил других ошибок», — сказал Алексей Андрусов, осужденный на три года и два месяца колонии строгого режима за участие в организации «Правый сектор».

Он раскаялся в содеянном и призвал соотечественников не повторять его ошибок.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сторонника «Правого сектора», планировавшего устроить поджоги на курортах Ставропольского края.

По данным ФСБ, мужчина собирался совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска. Однако злоумышленника успели задержать до совершения преступлений. Сотрудники спецслужб в ходе обыска обнаружили и изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

«Правый сектор» — правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.

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