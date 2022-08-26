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В Москве 10 незнакомцев ограбили девушку и надругались над ней в лесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На востоке Москвы более 10 мужчин похитили девушку, после чего ограбили и изнасиловали ее в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ 26 августа.

Девушка гуляла со своей подругой, когда к ним подъехал незнакомец на машине и ударил свою жертву по голове. Далее сообщники затолкали девушку в машину, отобрали сумку с ключами от дома, банковскими картами, документами и двумя телефонами.

Затем преступники вывезли девушку в лес в Балашихе, где заставили раздеться и назвать пароли от приложений банков. После над ней надругались, сняв это на телефон. Спустя время компания разделилась: часть незнакомцев поехала домой к девушке, где забрала 252 тыс. рублей наличными, а другие остались сторожить жертву.

Девушку бросили в лесу. Спустя время она вышла к жилому дому, откуда вызвала такси и отправилась в полицию. Сейчас сотрудники разыскивают преступников.

По некоторым данным, один из незнакомцев — брат подруги, с которой гуляла девушка.

Ранее, 22 августа, в Норильске задержали 23-летнего мужчину, напавшего на двух женщин. 20 августа он попытался задушить и изнасиловать жертв, однако его спугнули прохожие. Против него возбудили уголовные дела по статье о покушении на изнасилование.

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