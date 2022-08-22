Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Общество
Резкий запах гари и смог снова наблюдаются в Москве в понедельник
Мир
Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Мир
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Экономика
Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
Мир
В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Мир
Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России
Общество
Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу

В Норильске задержан пытавшийся изнасиловать двух женщин душитель

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норильске мужчина пытался задушить и изнасиловать двух женщин. Преступник задержан полицией. Об этом 22 августа сообщает региональный главк МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 23-летний студент, который приехал в город для прохождения производственной практики.

Сообщается, что задержанный признал свою вину. На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

20 августа преступник напал на двух женщин 55 и 44 лет и попытался их задушить. Злоумышленнику удалось сбежать, его спугнули прохожие. Одна из пострадавших была госпитализирована в медучреждение, другую же после осмотра отпустили домой.

Возбуждено два дела по статье о покушении на изнасилование.

Ранее, в июле, четверых жителей Рязанской области осудили за изнасилование. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и затем, угрожая убийством, изнасиловали незнакомую им женщину. Совершив преступление, злоумышленники сбежали. Женщину с травмами госпитализировали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022