В Норильске задержан пытавшийся изнасиловать двух женщин душитель

В Норильске мужчина пытался задушить и изнасиловать двух женщин. Преступник задержан полицией. Об этом 22 августа сообщает региональный главк МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 23-летний студент, который приехал в город для прохождения производственной практики.

Сообщается, что задержанный признал свою вину. На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

20 августа преступник напал на двух женщин 55 и 44 лет и попытался их задушить. Злоумышленнику удалось сбежать, его спугнули прохожие. Одна из пострадавших была госпитализирована в медучреждение, другую же после осмотра отпустили домой.

Возбуждено два дела по статье о покушении на изнасилование.

Ранее, в июле, четверых жителей Рязанской области осудили за изнасилование. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и затем, угрожая убийством, изнасиловали незнакомую им женщину. Совершив преступление, злоумышленники сбежали. Женщину с травмами госпитализировали.