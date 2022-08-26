Мотоциклист погиб при столкновении с деревом в Волгоградской области

В городе Михайловка Волгоградской области в результате столкновения с деревом погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 25 августа на улице Магистральной в районе хутора Плотников-2. По предварительным данным, 19-летний молодой человек не справился с управлением мотоциклом Kayo, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 августа на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых машин. По предварительной информации, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в две легковушки. Мотоциклист погиб.