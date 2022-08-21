Попавший в ДТП на Садовом кольце мотоциклист погиб

На Садовом кольце произошло ДТП с участие мотоцикла и двух легковых машин. Мотоциклист погиб. Об этом сообщили в воскресенье, 21 августа, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, авария произошла около 20:40 на Смоленской площади около дома № 1. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в две легковушки.

На месте работают оперативные службы, движение по участку затруднено.

Как сообщили в столичном дептрансе, движение по внешней стороне осуществляется по одной из пяти полос. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В распоряжении «Известий» оказалось видео последствий смертельного ДТП. На кадрах видны повреждения двух авто. От самого мотоцикла мало что осталось, его практически разорвало на части.

Днем ранее мотоциклист погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Авария произошла около 0:10 на Главной улице в Новом Девяткино. По информации очевидцев, автомобиль такси поворачивал налево. По правилам, он должен был уступить дорогу мотоциклисту, но не остановился. В результате, мотоциклист врезался в такси, а затем столкнулся с ВАЗ-2107.