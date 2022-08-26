Взрослый и двое детей пострадали в массовом ДТП в Башкирии

В Иглинском районе Башкирии в результате массового столкновения автомобилей пострадали мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Авария произошла днем 26 августа. На автодороге в Иглинском районе столкнулись три легковых иномарки и отечественный грузовик.

В результате пострадали водитель Mazda и двое его пассажиров в возрасте семи и 14 лет, пишет «МедиаКорСеть». Известно, что им понадобилась помощь медиков, но о состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Утром 25 августа в Оренбургской области двухлетняя девочка погибла в результате опрокидывания автомобиля при движении по трассе. Ребенок находился в удерживающем устройстве на переднем пассажирском месте.