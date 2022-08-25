Двухлетняя девочка погибла в ДТП с опрокинувшейся машиной в Оренбуржье
Двухлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Шарлык — Новосергиевка в Оренбургской области. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет.
Авария произошла утром 25 августа. 21-летняя женщина, которая недавно получила водительское удостоверение, при движении в сторону Новосергиевки не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части. После падения «Лада Калина» перевернулась, пишет 56orb.ru.
На переднем сиденье легковушки находилась двухлетняя девочка. Она сидела в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм ребенок скончался, водитель не пострадала.
По факту ДТП проводится проверка.
24 августа в Самаре водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на препятствие при движении по дворовому проезду. От полученных травм пассажир скончался на месте.