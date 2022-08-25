Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко

Двухлетняя девочка погибла в ДТП с опрокинувшейся машиной в Оренбуржье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двухлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Шарлык — Новосергиевка в Оренбургской области. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет.

Авария произошла утром 25 августа. 21-летняя женщина, которая недавно получила водительское удостоверение, при движении в сторону Новосергиевки не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части. После падения «Лада Калина» перевернулась, пишет 56orb.ru.

На переднем сиденье легковушки находилась двухлетняя девочка. Она сидела в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм ребенок скончался, водитель не пострадала.

По факту ДТП проводится проверка.

24 августа в Самаре водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на препятствие при движении по дворовому проезду. От полученных травм пассажир скончался на месте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022