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Машина сгорела посреди поля в Рязанской области

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Автомобиль Renault Megane загорелся на поле в Сараевском районе Рязанской области. Женщина-водитель получила ожоги.

Инцидент произошел возле деревни Грибов Куст. На поле вместе со стерней загорелась иномарка. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь около 5 га, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на издательство «Пресса».

Причину возгорания устанавливают специалисты. Как автомобиль оказался среди поля, не уточняется.

10 августа на трассе в Ростовской области легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком. Пять человек, включая ребенка, погибли.

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