В Почта Банке назвали число получивших детские пособия семей

Около 50 тыс. семей в России оформили детские пособия в Почта Банке. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

«На счета пользователей было зачислено свыше 2,6 млрд рублей от государства. Для многих это стало хорошей финансовой поддержкой, особенно в преддверии нового учебного года», — отметили в банке.

Там добавили, что «в сложный экономический период» в рамках поддержки семей с детьми Почта Банк предоставляет специальные условия для тех, кто получит социальные выплаты на карту банка. Льготный тариф подключится автоматически при поступлении средств на счет. Речь идет о кешбэке 3% за покупки ж/д билетов, товаров в аптеках и на АЗС; о начислении до 9% годовых на минимальный остаток по сберегательному счету; о бесплатных консультациях по юридическим, социальным и медицинским вопросам. Кроме того, клиенты Почта Банка могут без комиссии платить за ЖКУ, мобильную связь и интернет, детский сад, секции и многое другое, а также без комиссии ежемесячно снимать наличными до 10 тыс. рублей в банкомате любого банка.

Подать заявление на оформление пособия можно в мобильном приложении Почта Банк Онлайн, а также через единый портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись), в МФЦ и Пенсионном фонде. В мобильном приложении банка доступна функция передачи в одно касание реквизитов счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. В случае если получение выплаты оформлено в другом банке, есть возможность его сменить: для этого также нужно подать заявление на смену реквизитов счета.

С 1 мая малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно могут получить новую ежемесячную социальную выплату. Размер пособия составляет от 5 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона и ситуации в конкретной семье.