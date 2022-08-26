Dacia показала в Германии новый кроссовер Jogger

Румынская Dacia, которая входит в концерн Renault, прекратила выпуск моделей Lodgy и Logan MCV. Взамен предложила новый кроссовер Jogger. Машина имеет семиместный салон и будет являться первой гибридной моделью бренда. Об этом 26 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

Издание отметило, что новая модель соединила в себе достоинства фургона и универсала. Dacia Jogger построена на платформе CMF-B, на которой базируются Renault Clio и Dacia Sandero, соответственно, новая модель использует большую часть их технологий.

У нового кроссовера будет даже гибридная версия, но она поступит на рынок в 2023 году. На данный момент доступны только кроссоверы с бензиновым двигателем и версия на сжиженном газе, LPG.

Передняя часть машины взята от Sandero Stepway, включая светодиодные фары и покрытые пластиком колесные арки. Перед центральной стойкой линия крыши поднимается, чтобы облегчить доступ в салон задним пассажирам. Задняя часть машины с вертикальными фонарями напоминает смесь Volvo и Caddy.

Пока есть два литровых трехцилиндровых двигателя: бензиновый мотор TCe, развивающий 110 л.с., и газовый двигатель TCe 100 Eco-G, который выдает 101 л.с. Общий запас хода у такой версии составляет более 1000 км. Оба агрегата соединены с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Гибридный привод для нового Jogger будет взят от аналогичного по типу привода Renault Clio. Мощность системы составит 140 л.с. (у машины будет бензиновый мотор объемом 1,6 л и электромотор. Сообщается, что на электротяге машина позволит проехать до 80% всех городских маршрутов).

В базе у машины есть информационно-развлекательная система с бесплатным приложением Dacia. Она управляется либо кнопками на руле, либо собственными элементами управления смартфона. Базовая версия машины стоит €18 790 (1 120 457 рублей).

3 августа Dacia выпустила новую модель авто — Duster Commercial. Фургон доступен с литровым бензиновым двигателем мощность 89 л. с. и механической коробкой. Объем багажного отделения фургона составил 1623 л, заявленная полезная нагрузка — 503 кг.