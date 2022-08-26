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Пять лесных пожаров осталось ликвидировать в Якутии

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На территории Якутии действуют пять лесных пожаров, площадь которых составляет 79,9 тыс. га. Один пожар зафиксирован в Усть-Майском районе и еще четыре — в Среднеколымском районе.

За сутки удалось ликвидировать два лесных пожара в Среднеколымском районе на площади почти 11 тыс. га. Новых пожаров пока не обнаружено, сообщает ИА SakhaNews.

На такую же дату в минувшем году было зарегистрировано 46 лесных пожаров на общей площади, превышающей 46 тыс. га, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Рязанской области удалось ликвидировать верховые пожары. В регионе в данный момент действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га.

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