Пять лесных пожаров осталось ликвидировать в Якутии

На территории Якутии действуют пять лесных пожаров, площадь которых составляет 79,9 тыс. га. Один пожар зафиксирован в Усть-Майском районе и еще четыре — в Среднеколымском районе.

За сутки удалось ликвидировать два лесных пожара в Среднеколымском районе на площади почти 11 тыс. га. Новых пожаров пока не обнаружено, сообщает ИА SakhaNews.

На такую же дату в минувшем году было зарегистрировано 46 лесных пожаров на общей площади, превышающей 46 тыс. га, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в Рязанской области удалось ликвидировать верховые пожары. В регионе в данный момент действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га.