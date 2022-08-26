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Четверть россиян обвинили западную культуру в гибельном влиянии на РФ

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Четверть россиян сочли влияние западной культуры гибельным для России. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно результатам исследования, с 2020 по 2022 год доля граждан РФ, называющих западную цивилизацию, демократию и культуру «разрушительными, гибельными для России», выросли с 10 до 26%.

Также треть россиян (33%) полагает, что западные ценности «не подходят» для РФ, хотя два года назад с этим утверждением были согласны только 25%.

При этом наиболее категорично к западной культуре оказались настроены опрошенные старших возрастных категорий.

Кроме того, респонденты отметили, что жители России и сами забывают собственную культуру. Так считают 55% опрошенных, а в 2020 этот вариант выбрали 50%. Неизменным осталось число приверженцев мнения о том, что «Запад усиливает культурное влияние на Россию», — 35%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В поисках культурного кода: россияне перестали понимать западные ценности».

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