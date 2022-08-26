Подросток пострадал при падении с моста в Карелии

В Карелии подросток получил травмы, упав с железнодорожного моста на землю. По предварительной версии, мальчик «промахнулся» во время прыжков в воду.

Инцидент произошел в поселке Поросозеро вечером 25 августа. По данным МЧС, группа подростков развлекалась прыжками с моста высотой 5 м в воду. В темноте один из мальчиков не разглядел, куда прыгает. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Машина скорой помощи не могла подъехать на достаточное расстояние к мосту. Мальчика на носилках к медикам вынесли спасатели. Сообщается, что ребенку удалось избежать тяжелых травм.

На прошлой неделе 14-летний мальчик утонул во время ныряния в обводной канал в Ессентуках (Ставропольский край). Тело подростка из воды вытащили его друзья.