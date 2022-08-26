Карта спецоперации на Украине 26 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ударами по позициями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады теробороны в районе Яковлевки в ДНР были уничтожены 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также сообщается, что в Новомихайловке в ДНР из-за больших потерь военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции. В Дибровном в Харьковской области также оставили позиции военные 93-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное в ДНР, а также в районах населеных пунктов Лозовое в Херсонской области, Дергачи и Чугугуев в Харьковской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области.

Также в районе Барвенково в Харьковской области был уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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