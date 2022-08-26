Реклама
Прямой эфир
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Экономика
Крупнейший поставщик серверов Dell уходит с российского рынка
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Мир
Губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США
Происшествия
В Курске задержан шпионивший за военными объектами РФ украинский агент
Мир
Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций
Мир
Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 26 августа

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 августа можно в материале «Известий».

Штурмуя в небесах: за сутки украинские ВВС лишились десятка самолетов
А в Запорожье разбиты корпуса авиационного ремонтного завода

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ударами по позициями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады теробороны в районе Яковлевки в ДНР были уничтожены 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также сообщается, что в Новомихайловке в ДНР из-за больших потерь военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции. В Дибровном в Харьковской области также оставили позиции военные 93-й механизированной бригады ВСУ.

За сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное в ДНР, а также в районах населеных пунктов Лозовое в Херсонской области, Дергачи и Чугугуев в Харьковской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области.

Также в районе Барвенково в Харьковской области был уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022