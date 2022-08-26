В Пушкинском городском округе ликвидировали 13 свалок

С начала июля в Пушкинском городском округе (Московская область) ликвидировали 13 несанкционированных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил 752 кубометра.

Округ попал в число 11 муниципалитетов, в которые министерство экологии и природопользования региона направило рекомендации усилить работу по ликвидации скоплений мусора. На территориях наблюдалось отставание по достижению показателя «Качество окружающей среды». По словам главы Минэкологии Тихона Фирсова, почти половина мусора в городском округе пришлась на сельские поселения Царевское и Ельдигинское. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В основном рабочие вывозили строительные отходы и древесные остатки.

Ранее ликвидацию несанкционированных скоплений мусора активизировали в Раменском городском округе. Там удалось убрать 22 свалки.

Ранее прокуратура в Якутии сообщила о 473 несанкционированных свалках. Около 80 скоплений мусора обнаружено в лесничествах.