Больше 470 несанкционированных свалок выявили в Якутии

Прокуратура сообщила о 473 несанкционированных свалках на территории Якутии. Около 80 скоплений мусора находятся в лесничествах.

По данным правоохранительных органов, 423 свалки в соответствии с законодательством подлежат обустройству и рекультивации после 1 января 2023 года. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Свалки и навалы мусора выявлены в Алданском, Верхневилюйском, Мирнинском, Колымском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Усть-Майском, Сангарском, Хангаласском и Якутском лесничествах. Меры к их устранению в регионе не приняты. Прокуратура внесла соответствующее представление в министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

На лесных территориях составлен реестр приоритетных объектов для выполнения рекультивации.