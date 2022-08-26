Прерванное из-за дождя движение восстановили на трассе под Магаданом

В Магаданской области утром 26 августа удалось восстановить движение для всех видов транспорта на 1601-м км автомобильной дороги федерального значения Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан.

Пока автомобили двигаются в реверсивном режиме, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Движение было ограничено с 14 часов 25 августа. Из-за обильных осадков был размыт объезд ремонтируемого моста через ручей Спорный.

Ранее сообщалось, что на реках Магаданской области для рыбаков смягчили проходной режим. В некоторых местах он и вовсе отменен. Причина — паводковая ситуация.