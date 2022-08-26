Проходной режим смягчили из-за паводков на реках Колымы

На реках Магаданской области для рыбаком смягчили проходной режим. В некоторых местах он и вовсе отменен. Причина — паводковая ситуация. Режим проходных дней изменили для промышленного, традиционного и любительского рыболовства.

Решение принято на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Ранее об этом просили Ассоциация коренных малочисленных народов севера и рыбопромышленные предприятия, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось о сильных осадках и ветре на Колыме. Было объявлено экстренное предупреждение.