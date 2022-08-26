Ремонт школ не успели завершить в срок в ЕАО

В Смидовичском районе ЕАО подрядчики не успели в назначенный срок завершить капитальный ремонт школ. Региональная прокуратура дала правовую оценку проведению ремонта.

ИА EAOMedia в надзорном ведомстве рассказали, что муниципальные контракты с подрядными организациями заключили образовательные учреждения поселков Николаевка и Волочаевка-2. Работы должны были выполнить в срок до 15 августа 2022 года.

Одним из условий начала капитального ремонта являлось получение положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации. Однако подрядчики приступили к ремонту без этого заключения. Районная прокуратура вносила представления муниципальным заказчикам, нарушения устранили, но ремонт вовремя не завершили.

По факту этих нарушений приняты меры прокурорского реагирования. Окончание ремонта школ находится на особом контроле прокуратуры Смидовичского района.

Ранее сообщалось, что прокуратура Облученского района ЕАО провела проверки в столовых районных образовательных учреждений. Вопросы у проверяющих вызвали порции блюд и контроль продуктов.