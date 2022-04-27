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Прокуратура нашла нарушения в работе столовых в детсадах и школах ЕАО

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Прокуратура Облученского района ЕАО провела проверки в столовых районных образовательных учреждений. В мероприятиях участвовали также специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Вопросы у проверяющих вызвали порции блюд и контроль продуктов.

Так, в одном из детских садов района допускался прием сырья и продуктов без надлежащего контроля. Столовые приборы обрабатывались некачественно, работники столовой не соблюдали правила гигиены. А в одной из школ масса порций вторых блюд не соответствовала установленным нормам, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Глава надзорного ведомства Облученского района Иван Левченко внес в общей сложности шесть представлений в адрес руководителей образовательных учреждений об устранении нарушений закона.

26 апреля депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание для учащихся 1–4-х классов при продолжительности учебного процесса более трех часов. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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