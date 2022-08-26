На «УАЗ Patriot» установят коробку передач китайского производства

Ульяновский автозавод в скором времени планирует устанавливать на внедорожники семейства Patriot новую коробку передач. Она будет механической. Агрегат — китайского производства. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на свои источники на заводе.

По информации ресурса, поставки в Ульяновск корейской 5-ступенчатой коробки Dymos, которая устанавливалась на автомобили, в настоящее время неритмичны. Для того чтобы не прекращать выпуск внедорожной техники, на УАЗе решили найти доступную альтернативу корейскому агрегату.

Ресурс отметил, что о постройке машин, оснащенных новой коробкой передач, директор «УАЗа» Адиль Ширинов впервые упомянул в июле 2022 года.

Помимо механической коробки передач для «УАЗ Patriot» предлагали 6-ступенчатый гидромеханический автомат французского производства Punch Powerglide 6L50, однако введенные Евросоюзом санкции против Ульяновского автозавода не позволили оснащать машины российского автозавода автоматами. Механическая коробка Dymos устанавливалась на внедорожники Patriot с момента появления модели в 2005 году.

22 июля «УАЗ» сообщил, что производство автомобилей в Ульяновске подорожало на 32% из-за изменившейся логистики. Недостающие позиции завод ищет у альтернативных поставщиков из дружественных стран: Китая, Турции, Белоруссии. Полный список замещенных комплектующих на УАЗе не раскрыли.