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Себестоимость производства «УАЗов» выросла на треть

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Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров
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Производство автомобилей «УАЗ» подорожало на 32% из-за изменившейся логистики. На заводе теперь рассчитывают исключительно на российских поставщиков. Об этом 22 июля рассказало издание ulpressa.ru

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Губернатор региона Алексей Русских посетил сегодня Ульяновский автозавод и встретился с новым составом управленцев предприятия. Главу региона заверили, что финансовое состояние завода стабильное, сокращений за 2022 год не было.

Из-за ухода из России компаний Bosсh, Joyson и Continental на эти позиции удалось найти альтернативных поставщиков в дружественных странах: Китае, Турции, Белоруссии. Полный список замещенных комплектующих на УАЗе не раскрывают, известно, что в основном это системы безопасности, вакуумные усилители, различные гидроагрегаты и блоки управления двигателем.

По итогам шести месяцев 2022 года было продано 9720 автомобилей. А всего продажи «УАЗов» упали на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Губернатору показали производственную площадку компании «Автодом», по сути, придворное ателье завода по выпуску спецверсий «УАЗов»: автомобилей скорой медпомощи, школьных автобусов и автомобилей для полиции. Предприятие способно делать до 45 автомобилей в сутки.

12 июля в рейтинге самых популярных пикапов на российском рынке на первом месте оказался «УАЗ Пикап». Цены на машину стартуют от 1 570 000 рублей. До последнего момента широко была представлена версия пикапа «УАЗ» с автоматической коробкой передач. Такие машины еще можно встретить в продаже. Грузовику полагается безальтернативный бензиновый мотор мощностью 150 л.с.

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