Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ

Росавиация продлила до 4 сентября режим ограничения полетов в 11 городов центральной и южной частей России.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 г.» — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения касаются полетов в аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Белгорода, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты и из этих городов.

Для перевозки граждан рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Москвы, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда.

1 августа ведомство перевело авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, общий объем которой составляет свыше 125 млрд рублей.

О закрытии воздушного пространства этих аэропортов было объявлено 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса, на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.