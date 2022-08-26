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Эксперты спрогнозировали динамику криптовалют к концу 2022-го

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Фото: TASS/Zuma
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Стоимость биткоина к концу 2022 года может достигнуть $35 тыс., эфириума — $3 тыс., считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако, по их мнению, почвы для оптимистичных ожиданий, а тем более для рекордов фактически нет.

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В 2022-м базовый сценарий для рынка криптовалют в контексте биткоина — сохранение диапазона с границами в виде минимума июня ($17 тыс.) и максимума августа ($25,2 тыс.) с притяжением проторгованного коридора — $20-22 тыс., оценил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. А пессимистичный, который может быть связан с новым раундом тотального бегства от риска, как это было с марта по июнь, — пробой $17,6 тыс. и уход на $12 тыс., поделился он, отметив, что оснований для оптимистичных ожиданий фактически нет.

Биткоин до конца года может подняться к $30-35 тыс., спрогнозировал CEO Veles Finance Владислав Кригер. Если ожидаемое обновление по второй по популярности монете, важное для всей индустрии, пройдет гладко, то вера инвесторов вырастет. Будет наблюдаться некий подъем всего рынка, отметил он: а стоимость эфириума может увеличиться до $3 тыс.

В 2022-м ждать новых рекордов не стоит, уверен эксперт: ситуация не та — техническая рецессия, инфляция, которой не было 40 лет, газовый кризис в Европе и другие проблемы в мире.

Сейчас основная причина нынешней турбулентности на рынке криптовалют связана с политикой Федеральной резервной системы (ФРС) по сдерживанию инфляции путем повышения ключевой ставки, объясняет региональный директор Binance Владимир Смеркис. 25 августа биткоин торгуется по $21,7 тыс., эфириум — $1,7 тыс., снижаясь за неделю на 7,6% и 7,9% соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По медвежьему хотению: что ждет рынок криптовалют к концу 2022-го»

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