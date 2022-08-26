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Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Погода в центральной России в августе превышала климатическую норму, однако прохлада может наступить уже с первых дней сентября, сообщили «Известиям» синоптики.

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Аномально засушливый август 2022 года уже догнал по температуре последний месяц лета 2010 года и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге: в обоих случаях среднемесячная температура составляет 21,8 градуса, рассказал «Известиям» в пятницу, 26 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С учетом прогнозов, август этого года и вовсе может стать единоличным лидером», — считает синоптик.

Температурный рекорд был побит в Москве 25 августа. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

Жаркая погода сохранится в столичном регионе до конца лета, сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако сухих дней, по ее словам, будет гораздо меньше.

«29-31 августа местами будут собираться кратковременные дожди. За счет того, что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она составит порядка 12-17 градусов, а днем — 23-28 градусов», — пояснила она.

Последним жарким днем для Москвы станет, скорее всего, 30 августа, добавила она. Ветер уже будет меняться на западный, поэтому и в дальнейшем температура воздуха продолжит понижаться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день»

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