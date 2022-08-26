Открыть The Doors: американские иконы, русская баба, и норвежский аутсайдер

На больших экранах России в предстоящий уикэнд — полнометражный дебют ученицы Андрея Кончаловского «Лена и справедливость» с Анной Уколовой в роли отчаянной продавщицы продуктового магазина, продолжение самой кассовой независимой кинофраншизы — мелодрама «После. Долго и счастливо» по бестселлеру Анны Тодд. Любителям гротеска и бурлеска придется по вкусу новая лента Каннского лауреата Халлвара Витсе — взрывоопасная комедия, балансирующая на грани смешного и драматичного «Все ненавидят Йоханна», а вниманию синефилов — байопик Оливера Стоуна The Doors.

«Лена и справедливость»

Режиссёр: Екатерина Вещева. В ролях: Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова, Владимир Карпук

12+

Полнометражный дебют ученицы Андрея Кончаловского Екатерины Вещевой — трогательная, пронизанная тонким юмором комедия о жизни в типичном райцентре, которая несмотря на всю свою внешнюю предсказуемость и незамысловатость, заставляет героев задаваться «проклятыми вопросами» — в частности, что такое справедливость.

Продавщица в продуктовой лавочке «Продукты Колибри» — крепкая 39-летняя русская женщина с самым распространенным в своем поколении именем Лена: бой-баба, правдоискательница и гуманистка. Бесплатно раздает бабушкам хлеб, конфеты и селедку, алкашам дает подработать. Вот уже десять лет Лена состоит в счастливом гражданском браке — «хороший человек, хоть и чурка», у нее двое детей и все было бы хорошо, если за беспаспортного мужа-таджика не приходилось ежемесячно выплачивать дань менту. Достучаться до инстанций Лене и Максуду не удается, так бывает, и «порешать вопросы» может только местный авторитет Плотник, он и будет вершить справедливость в захолустном зазеркалье.

Как рассказывает сценаристка ленты, автор сценариев «Рая», «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» и «Дорогие товарищей» Елена Киселева, на этот сюжет ее вдохновила отнюдь не весёлая история, «подслушанная» у знакомых.

— У меня есть дом в деревне во Владимирской области. И рабочие, которые ремонт делали, рассказали, что парня-мигранта забрали, потому что у него паспорта не было. А у него тут — семья, дети. И что ему дальше делать — совершенно не понятно, — вспоминает Елена Киселёва. — А кто-то рассказывал, как какая-то тётка из ревности сдала полиции своего нелегального сожителя-молдаванина. Похожих историй действительно много, все их друг другу пересказывают, делятся с соседями, обсуждают возле прилавка в магазине. И в итоге все эти истории сложились в одну.

Главную героиню Леной автор сценария назвала не в честь себя. «Мне почему-то всегда казалось, что имя Лена — очень распространённое в возрастном срезе старше 40, и что оно очень подходит для продавщицы, — смеясь, говорит Елена Киселёва. — А затем мой муж показал мне исследование, согласно которому на тот год, когда был написан сценарий, самый типичный житель России — женщина по имени Елена Смирнова. Ей 39 с небольшим лет, она замужем, у неё двое детей и она работает в торговле. Вот так описанная в сценарии героиня действительно стала собирательным образом нашего времени.

Вопроса о том, кто может сыграть главную героиню, практически не возникло: все единогласно были убеждены, что роль Лены должна исполнить Анна Уколова.

— Прочитав сценарий, я поняла, что мне есть, что сказать: история разворачивается в маленьком городке, где все друг друга знают, а я сама из маленького поселка и в этой теме — как рыба в воде, — признаётся актриса. — И в этой истории мало актерских линий, а мне очень нравятся фильмы, где следишь, например, за одной семьей, а все остальные только добавляют её рисунок. Подкупило и то, что режиссёер Екатерина Вещева — ученица Андрея Кончаловского. И понимаю, что у хорошего, гениального человека плохих учеников не бывает.

«Все ненавидят Йохана»

Режиссер: Халлвар Витсё. В ролях: Пол Сверре Хаген, Ингрид Больсё Бердаль, Ви Вимолмал

16+

Новая лента Каннского лауреата Халлвара Витсе — взрывоопасная комедия, балансирующая на грани смешного и драматичного, повествует об аутсайдере. Последний представитель отважного семейства Гранде, чья страсть к пиротехнике настраивает против себя жителей местной общины. Йохан рано потерял родителей, сумел прослыть «белой вороной» и с юных лет безответно влюблен в соседскую девушку. Отвергнутый родной деревней он покоряет Америку и спустя годы возвращается на родину, чтобы в очередной раз просить руки непреклонной гордячки.

Сценарий комедии написал знаменитый норвежец Эрленд Лу, автор романов «Наивно. Супер» и «Во власти женщины». Лу выступил сценаристом более чем в двадцати фильмах, его безмятежно-сатирическая интонация чувствуется и здесь. В роли Йохана — знаменитый норвержский актер Пол Сверре Валхейм Хаген, номинировавшийся на «Оскар» за роль исследователя Тура Хейердала в фильме «Кон-Тики» в 2012 году.

«После. Долго и счастливо»

Режиссер: Кастилл Лэндон

В ролях: Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина, Луиза Ломбард, Киана Мадейра, Роб Эстес, Картер Дженкинс

16+

Чувственная, немного мыльная мелодрама с большим количеством целомудренных постельных сцен и сентиментальными заклинаниями вроде «Наша любовь — это главное, что случилось с нами» или «Он борется со своими демонами, чтобы стать лучше» — продолжение одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, поставленной по бестеллерам американской беллетристки Анны Тодд. Сюжет новой части киносериала начинается там, где закончилась предыдущая картина «После. Глава 3» — на свадьбе матери героя, рокового юноши Хардина, романтичной женщины за сорок по имени Триш. Молодой человек никак не может смириться с выбором родительницы, к тому же ему очень неприятно знать, что Кристиан Вэнс — его отец.

Что же касается основной романтической линии, отношений старшеклассников Хардина и Тесс, то и тут статус «все сложно»: нежная голубка выдает своему Дориану Грею черную метку, уезжает из Нью-Йорка в Сиэтл, чтобы «начать новую жизнь», а заодно и проверить чувства на прочность. Хардин никак не укладывается в представления Тесс об идеальном партнере: он шатается по злачным заведениям, страдает от перепадов настроения, а еще, как выясняется, сочиняет книгу об их романе, она называется «После».

— Как это «после», — возмущается Тесс, почуяв неладное. «Это о том, каков мой путь после встречи с тобой», — парирует находчивый юноша.

Фильм снимался в Болгарии, где к исполнителям главных ролей присоединились лауреатка «Оскара» Мира Сорвино (Кэрол, мать Тессы), Ариэль Кеббел (Кимберли Вэнс), Фрэнсис Тернер (Карен Скотт), Роб Эстес (Кен Скотт) и Атанас Сребрев (Ричард Янг, отец Тессы).

The Doors

Режиссер: Оливер Стоун. В ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл МакЛоклен, Фрэнк Уэйли

18+

Впервые на большом экране — психоделический портрет Джима Моррисона, «короля ящериц», секс-символа, бунтаря, иконы поколения, искусно снятый трехкратным обладателем «Оскара» Оливером Стоуном. Эта финальная, отреставрированная версия была представлена на Каннском кинофестивале в 2019 году.

«Во время многочисленных концертных сцен звук заполняет все пространство зала — над аудиторией, позади нее и во всех промежуточных точках. Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых. Кроме того, я вырезал трехминутную сцену, которая, по моему мнению, была лишней, и это позволило сделать концовку более мощной», — говорил о фильме Оливер Стоун.

Знаменитый постановщик использовал музыкальные треки рок-звезды в хронологической последовательности, двигаясь от первого альбома к последнему и используя меняющееся настроение песен Моррисона как некий холст для изображения его истории.